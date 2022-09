Alice Scagni, la famiglia presenta un esposto contro la polizia: «Morta per un mancato intervento» (Di martedì 6 settembre 2022) Il mancato intervento da parte delle forze dell’ordine, a cui più volte la famiglia Scagni si è rivolta per fermare il figlio 43enne Alberto, che la sera del 1° maggio ha ucciso la sorella Alice con 19 coltellate, avrebbe secondo i genitori di Alberto e Alice un ruolo nella morte della figlia. Per questo oggi, 6 settembre, la famiglia ha presentato un esposto alla procura della Repubblica: l’omissione delle autorità si inquadrerebbe nell’articolo 586 del Codice penale, che tratta della morte come conseguenza non voluta dell’omissione dolosa. Fin dai primi giorni successivi all’omicidio di Alice di fronte al marito e al figlio di un anno, i genitori hanno cercato di denunciare la negligenza della ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Ilda parte delle forze dell’ordine, a cui più volte lasi è rivolta per fermare il figlio 43enne Alberto, che la sera del 1° maggio ha ucciso la sorellacon 19 coltellate, avrebbe secondo i genitori di Alberto eun ruolo nella morte della figlia. Per questo oggi, 6 settembre, lahato unalla procura della Repubblica: l’omissione delle autorità si inquadrerebbe nell’articolo 586 del Codice penale, che tratta della morte come conseguenza non voluta dell’omissione dolosa. Fin dai primi giorni successivi all’omicidio didi fronte al marito e al figlio di un anno, i genitori hanno cercato di denunciare la negligenza della ...

