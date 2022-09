Uomini e Donne, Chiara Rabbi spiega come mai non risponde a Davide Donadei (Di lunedì 5 settembre 2022) La fine della storia tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, che si sono conosciuti e messi insieme due anni fa a Uomini e Donne, ha fatto tanto rumore soprattutto per via delle molte voci circolate su di loro – dalla gelosia tossica di lei ai presunti tradimenti di lui – e del fatto che l’ex tronista pare stia frequentando l’ex dama del trono over Roberta Di Padua. Ma se Davide continua a parlare di Chiara lanciando frecciatine, lei non fa assolutamente lo stesso. Uomini e Donne, ex dama denuncia tutto: “C’erano anche aggressioni verbali” La donna si è lasciata andare ad accuse forti e preciso contro uno dei cavalieri più controversi del ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 settembre 2022) La fine della storia tra, che si sono conosciuti e messi insieme due anni fa a, ha fatto tanto rumore soprattutto per via delle molte voci circolate su di loro – dalla gelosia tossica di lei ai presunti tradimenti di lui – e del fatto che l’ex tronista pare stia frequentando l’ex dama del trono over Roberta Di Padua. Ma secontinua a parlare dilanciando frecciatine, lei non fa assolutamente lo stesso., ex dama denuncia tutto: “C’erano anche aggressioni verbali” La donna si è lasciata andare ad accuse forti e preciso contro uno dei cavalieri più controversi del ...

