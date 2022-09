Servizio unico e Copasir più forte. La riforma degli 007 secondo Gabrielli (Di lunedì 5 settembre 2022) La riforma dell’intelligence del 2007 con la legge 124 è “un’incompiuta”. A sostenerlo è Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Draghi, con delega alla sicurezza della Repubblica, in occasione della presentazione al Senato del volume La sicurezza come interesse costituzionale: il caso Copasir (Ad Maiora), a cura di Felice Giuffrè, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Catania, che prende spunto dalla contesa dell’anno scorso per la presidenza del Copasir dopo l’insediamento del nuovo esecutivo con il passaggio della Lega dall’opposizione alla in maggioranza. In platea anche l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dis, Roberto Baldoni, a capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e i vertici delle agenzie di intelligence e delle ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 settembre 2022) Ladell’intelligence del 2007 con la legge 124 è “un’incompiuta”. A sostenerlo è Franco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Draghi, con delega alla sicurezza della Repubblica, in occasione della presentazione al Senato del volume La sicurezza come interesse costituzionale: il caso(Ad Maiora), a cura di Felice Giuffrè, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Catania, che prende spunto dalla contesa dell’anno scorso per la presidenza deldopo l’insediamento del nuovo esecutivo con il passaggio della Lega dall’opposizione alla in maggioranza. In platea anche l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dis, Roberto Baldoni, a capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e i vertici delle agenzie di intelligence e delle ...

