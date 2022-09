Salernitana, Iervolino: “Cavani? In contatto per tutta l’estate. Su Mertens vi dico tutto” (Di lunedì 5 settembre 2022) Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato intervistato da Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. “La difesa della Salernitana, la migliore in serie A insieme alla Juventus? Abbiamo subito pochi gol perché abbiamo registrato tutta la squadra e devo dire che è stata una cosa voluta fortemente dall’allenatore Nicola. Il campionato è lungo, per le prime partite va fatto un discorso a parte perché alcuni giocatori non sono in forma, altri devono inserirsi per cui si tratta di gare importanti, ma il percorso è lungo per cui sarei cauto nei giudizi. Il Monza ad esempio credo che ingranerà, anche la Sampdoria è una bella squadra. E’ un campionato difficile, ma entusiasmante e bellissimo”. Ha proseguito: “Il sogno Cavani è stato il leitmotiv di tutta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) Danilo, presidente della, è stato intervistato da Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. “La difesa della, la migliore in serie A insieme alla Juventus? Abbiamo subito pochi gol perché abbiamo registratola squadra e devo dire che è stata una cosa voluta fortemente dall’allenatore Nicola. Il campionato è lungo, per le prime partite va fatto un discorso a parte perché alcuni giocatori non sono in forma, altri devono inserirsi per cui si tratta di gare importanti, ma il percorso è lungo per cui sarei cauto nei giudizi. Il Monza ad esempio credo che ingranerà, anche la Sampdoria è una bella squadra. E’ un campionato difficile, ma entusiasmante e bellissimo”. Ha proseguito: “Il sognoè stato il leitmotiv di...

