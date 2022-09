Macron ai francesi: "Siate sobri, in inverno risparmiare il 10% di ciò che consumiamo" (Di lunedì 5 settembre 2022) sobrietà energetica. È quanto ha chiesto ai suoi concittadini il presidente francese Emmanuel Macron in vista del difficile inverno che attende l'Europa: “Ognuno ha il suo ruolo da svolgere” , ha detto il capo... Leggi su europa.today (Di lunedì 5 settembre 2022)età energetica. È quanto ha chiesto ai suoi concittadini il presidente francese Emmanuelin vista del difficileche attende l'Europa: “Ognuno ha il suo ruolo da svolgere” , ha detto il capo...

