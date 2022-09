L'interpretazione di Brendan Fraser in The Whale è un ritorno agrodolce ai tempi che furono (Di lunedì 5 settembre 2022) Alla Mostra del Cinema di Venezia, ieri sera, all'alzarsi delle luci e allo scorrere dei titoli di coda della prima di The Whale di Darren Aronofsky, la star Brendan Fraser ha singhiozzato come se fosse una cosa fuori moda, festeggiata però da una rauca sinfonia di sei minuti di applausi, fischi e acclamazioni. Sembrava che avesse aspettato per anni, non tanto per il riconoscimento, quanto per essere riscattato e, a dire il vero, è così. Guardare The Whale, uno straziante dramma da camera su un uomo morbosamente obeso sull'orlo della morte che cerca di riconciliarsi con la figlia allontanata, significa essere ripetutamente colpiti da un ariete emotivo. Un'accoglienza così enfatica è incredibilmente rara e Fraser merita tutti gli applausi e le grida del mondo per quello che riesce a fare in questo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Alla Mostra del Cinema di Venezia, ieri sera, all'alzarsi delle luci e allo scorrere dei titoli di coda della prima di Thedi Darren Aronofsky, la starha singhiozzato come se fosse una cosa fuori moda, festeggiata però da una rauca sinfonia di sei minuti di applausi, fischi e acclamazioni. Sembrava che avesse aspettato per anni, non tanto per il riconoscimento, quanto per essere riscattato e, a dire il vero, è così. Guardare The, uno straziante dramma da camera su un uomo morbosamente obeso sull'orlo della morte che cerca di riconciliarsi con la figlia allontanata, significa essere ripetutamente colpiti da un ariete emotivo. Un'accoglienza così enfatica è incredibilmente rara emerita tutti gli applausi e le grida del mondo per quello che riesce a fare in questo ...

