L’Équipe – Trasferimenti | Nantes aveva cercato di reclutare Folarin Balogun

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-05 15:14:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da: Il buon inizio di stagione dicon i colori del Reims (5 gol in 6 partite) fa rammaricare il. L’attaccante, in prestito dall’Arsenal al club dello Champagne, era nel mirino delle Canarie a luglio ma il suo profilo non era unanime. L’allenatore dell’FCN Antoine Kombouaré e il coordinatore sportivo del club Philippe Mao erano particolarmente contrari al suo arrivo.non è stato l’unico giocatore ad essere oggetto di disaccordo tra AK e la sua dirigenza. Il centrocampista della nazionale rumena Galatasaray Alexandru Ciacaldau, ad esempio, era molto vicino all’arrivo alle Canarie prima che il tecnico ne ...