annatrieste : A Napoli Klopp, espulso, si prese il caffè offerto dal custode del San Paolo. A Firenze Spalletti, ammonito, si è… - napolista : Klopp a Napoli ha perso tre volte su tre (una col Dortmund e due col Liverpool) In vista di Napoli-Liverpool il Co… - ilnapolionline : CdS Campania - F E B B R E - A Z Z U R R A'. Napoli una città che vibra - - Jjopinion2 : Mourinho e Allegri peggiori allenatori tra le big di Serie A. In effetti davanti hanno Guardiola, Klopp e Ancelotti… - Emilio45239866 : @napolista La volta scorsa a Klopp gli fu offerto e bevve il caffe' negli spogliatoi del Napoli. Ci pensera' lui a… -

Probabilmente unmeno tecnico nei suoi solisti ma sicuramente più fisico, verticale e veloce ... Ma prima i Reds dial Maradona. Per me che da piccolo simpatizzavo per il Liverpool di Kevin ...Notte di Champions League. Ac'è grandissima attesa per la partita contro il Liverpool e lo stadio Maradona sarà tutto esaurito per gli inglesi allenati da Jurgen. A dire il vero, finora, neanche in campionato il ...Da domani arriva la Champions: test difficile soprattutto per la Juve, che affronta il Psg – La Roma crolla a Udine.La diretta televisiva sarà un’esclusiva di Amazon Prime Video, che garantirà anche una diretta streaming della partita. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso il ‘Diego Armando Maradona’ ...