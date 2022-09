Il Tottenham aspetta Udogie: cifre e accordi dell'affare con l'Udinese (Di lunedì 5 settembre 2022) Inter e Juventus si erano interessate, il Tottenham ha affondato il colpo. E così Destiny Udogie dal prossimo anno giocherà in... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Inter e Juventus si erano interessate, ilha affondato il colpo. E così Destinydal prossimo anno giocherà in...

NadirTomassetti : @23Biancu Sono in protesta non ho visto la partita, ma sono contento per Eriksen. Per i goal aspetta la sfida col Tottenham ? - Marco04_08 : @Pullanza00 Aspetta a parlare di Lukaku..alla fine se stiamo a guardare ha fatto 1 anno buono con Conte,lo stesso… - milanismomaxato : Strappo del Tottenham su Ziyech. Milan attento alla situazione,il giocatore aspetta i rossoneri e ha già contattato… - JoyaCapitale : RT @InsiderLazio: A differenza di altri #Reguilon ha messo la #Lazio davanti a tutte! Si aspetta il via libera del Tottenham per la parteci… - MassiDL273 : Si perla di circa 30 milioni per #Gosens al leverkusen. dai che magari con una parte di quei soldi prendiamo… -