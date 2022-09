Gustavo Arnal, il top manager si suicida lanciandosi dal 18esimo piano del “Jenga Building” a New York: “Aveva problemi finanziari” (Di lunedì 5 settembre 2022) Si è lasciato cadere nel vuoto dal 18esimo piano di uno dei grattacieli più iconici dello skyline di New York. Così è morto suicida il top manager Gustavo Arnal, 52 anni, top manager della società americana Bed Bath & Beyond. La tragedia è avvenuta venerdì nella Grande Mela ma la notizia dell’identificazione del corpo è arrivata solo oggi, come fa sapere il New York Post: a lanciarsi dal “Jenga Building” di Tribeca è stato proprio il vicepresidente esecutivo e capo finanziario della nota catena di arredamento domestico. Ignoto il motivo del gesto, ma pare sia riconducibile a problemi economici: la società versa infatti in forti difficoltà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Si è lasciato cadere nel vuoto daldi uno dei grattacieli più iconici dello skyline di New. Così è mortoil top, 52 anni, topdella società americana Bed Bath & Beyond. La tragedia è avvenuta venerdì nella Grande Mela ma la notizia dell’identificazione del corpo è arrivata solo oggi, come fa sapere il NewPost: a lanciarsi dal “” di Tribeca è stato proprio il vicepresidente esecutivo e capoo della nota catena di arredamento domestico. Ignoto il motivo del gesto, ma pare sia riconducibile aeconomici: la società versa infatti in forti difficoltà ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: New York, suicida il top manager #gustavo arnal: si è lanciato dal 18esimo piano di un grattacielo - ilpost : Gustavo Arnal, il capo finanziario della catena di negozi statunitense Bed Bath & Beyond, si è ucciso a New York - Gazzettino : New York, suicida il top manager #gustavo arnal: si è lanciato dal 18esimo piano di un grattacielo - ilmessaggeroit : New York, suicida il top manager #gustavo arnal: si è lanciato dal 18esimo piano di un grattacielo - GFabrygherardi : RT @CGzibordi: il CFO di Bed Bath and Beyond $BBBY che per noi che seguiamo la borsa è un titolo 'bollente'... è morto cadendo da un palaz… -