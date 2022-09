Francesca Chillemi esplode di nervoso | “Che dobbiamo fare?!”: il labiale è evidente, non ne può più (Di lunedì 5 settembre 2022) Miss Italia e amatissima attrice, Francesca Chillemi è stata beccata in un momento di vera crisi di nervi. Questa volta è troppo Francesca Chillemi (Youtube)Attrice dalla bellezza inconfondibile, che nel 2003 le è valso anche il titolo di Miss Italia, Francesca Chillemi è diventata famosa al pubblico delle fiction della Rai soprattutto per il ruolo di Azzurra in Che Dio Ci Aiuti. Modaiola e viziata, Azzurra è uno dei personaggi più amati del panorama televisivo, che Francesca Chillemi interpreta con maestria e leggerezza. Nell’ultimo anno, però, l’attrice siciliana è stata impegnata anche in un nuovo progetto: Viola come il Mare, con Can Yaman. Proprio nelle ultime ore, Francesca Chillemi si è però lasciata andare a ... Leggi su specialmag (Di lunedì 5 settembre 2022) Miss Italia e amatissima attrice,è stata beccata in un momento di vera crisi di nervi. Questa volta è troppo(Youtube)Attrice dalla bellezza inconfondibile, che nel 2003 le è valso anche il titolo di Miss Italia,è diventata famosa al pubblico delle fiction della Rai soprattutto per il ruolo di Azzurra in Che Dio Ci Aiuti. Modaiola e viziata, Azzurra è uno dei personaggi più amati del panorama televisivo, cheinterpreta con maestria e leggerezza. Nell’ultimo anno, però, l’attrice siciliana è stata impegnata anche in un nuovo progetto: Viola come il Mare, con Can Yaman. Proprio nelle ultime ore,si è però lasciata andare a ...

SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - Cosmopolitan_IT : Vi aspettiamo! - sanzoyarbide : RT @Cosmopolitan_IT: Vi aspettiamo! - RegalinoV : Festival di Venezia, imbarazzo per Can Yaman e Francesca Chillemi: il bacio non arriva - Marinashulman2 : RT @NicolettaVJ: CAN YAMAN E FRANCESCA CHILLEMI OGGI 5 SETTEMBRE 2022 - ALLE ORE 18:30 SARANNO AL LIDO DES BAINS - LUNGOMARE MARCONI 10 - V… -