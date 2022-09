Europei di basket, una brutta Italia va ko con l’Ucraina: seconda sconfitta in tre partite e ora si complica il cammino verso gli ottavi (Di lunedì 5 settembre 2022) L’Italbasket complica tremendamente il suo cammino agli Europei, cancellando di colpo la vittoria all’esordio e la convincente prestazione contro la Grecia. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco affonda contro l’Ucraina, si giocherà il passaggio del turno nelle ultime due partite contro Croazia e Gran Bretagna e vede in ogni caso prefigurarsi davanti a sé, in caso di qualificazione, un ottavo di finale che la vedrà confrontarsi con un avversario di rango. I segnali lanciati da Simone Fontecchio e compagni nella terza apparizione al Forum di Assago sono tutt’altro che incoraggianti. Non solo per il risultato, quanto per l’atteggiamento difensivo e la qualità di un attacco appeso alla continuità del tiro da 3 (9/28, 32%) o alle giocate di Fontecchio e Achille Polonara. Non che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) L’Italtremendamente il suoagli, cancellando di colpo la vittoria all’esordio e la convincente prestazione contro la Grecia. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco affonda contro, si giocherà il passaggio del turno nelle ultime duecontro Croazia e Gran Bretagna e vede in ogni caso prefigurarsi davanti a sé, in caso di qualificazione, un ottavo di finale che la vedrà confrontarsi con un avversario di rango. I segnali lanciati da Simone Fontecchio e compagni nella terza apparizione al Forum di Assago sono tutt’altro che incoraggianti. Non solo per il risultato, quanto per l’atteggiamento difensivo e la qualità di un attacco appeso alla continuità del tiro da 3 (9/28, 32%) o alle giocate di Fontecchio e Achille Polonara. Non che ...

