Energia: Calenda, ‘scostamento da fare ma per governo dimissionario è un problema’ (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) – “Bisogna fare lo scostamento perchè quello che non spendiamo adesso lo spenderemo domani, ma farlo per un governo dimissionario è un grande problema. Per questo dico, possiamo vederci e fare una proposta?”. Lo ha detto Carlo Calenda a L’aria che tira parlando del caro Energia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) – “Bisognalo scostamento perchè quello che non spendiamo adesso lo spenderemo domani, ma farlo per unè un grande problema. Per questo dico, possiamo vederci euna proposta?”. Lo ha detto Carloa L’aria che tira parlando del caro. L'articolo CalcioWeb.

Mov5Stelle : Il nucleare di quarta generazione, invocato da Salvini e Calenda, non esiste. La realtà è che occorre intervenire… - Corriere : Calenda: «Si prepara uno tsunami su energia, spread e titoli. Sganciare i prezzi del gas dalle rinnovabili» - Azione_it : Basta con i veti dei partiti. Il costo dell'energia ha raggiunto un livello che impedirà a imprese, artigiani e com… - ilDifforme : Calenda sicuro: «I nuovi impianti servono, altrimenti chiamo i militari». Letta d’accordo, i Verdi puntano invece s… - Rogpiton : @myrtamerlino È una vera emergenza che non può risolvere un pallone gonfiato come #calenda o la peracottara che odi… -