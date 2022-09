Don’t worry darling: Harry Styles e Olivia Wilde a Venezia 79 (Di lunedì 5 settembre 2022) Decine e decine di ragazzine. hanno dormito la notte sotto il red carpet, per potersi accaparrare uno dei posti migliori per incontrare il cantante-attore del momento Harry Styles. E l’attesa non è stata vana alcuni hanno portato a casa un trofeo, l’autografo, oppure una foto. Cosa ha detto Harry Styles in conferenza stampa? Parlando del futuro ha detto: “Mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino”: Harry Styles sul red carpet di Venezia 79 assediato dai fan ha lanciato la candidatura al nostro regista. E dell’accoglienza: “è la mia prima volta a Venezia, non sapevo cosa aspettarmi, ma è una accoglienza incredibile”, ha detto il musicista e attore di Don’t worry darling, il film di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022) Decine e decine di ragazzine. hanno dormito la notte sotto il red carpet, per potersi accaparrare uno dei posti migliori per incontrare il cantante-attore del momento. E l’attesa non è stata vana alcuni hanno portato a casa un trofeo, l’autografo, oppure una foto. Cosa ha dettoin conferenza stampa? Parlando del futuro ha detto: “Mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino”:sul red carpet di79 assediato dai fan ha lanciato la candidatura al nostro regista. E dell’accoglienza: “è la mia prima volta a, non sapevo cosa aspettarmi, ma è una accoglienza incredibile”, ha detto il musicista e attore di, il film di ...

