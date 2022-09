Di Battista bombarda ancora Di Maio | «Coccige ergo sum» E su “Giggino” rabbia e sfottò

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 settembre 2022) Alessandro Dicontinua a colpire a testa bassa Di. Stavolta su Twitter, con una foto che ritrae “Luigino” seduto in pizzo sulla poltrona dello studio di “Mezz’ora in più”, il programma di Rai Tre condotto da Lucia Annunziata. Duro il commento: «sum». In sostanza, l’attuale ministro (destinato a non diventarlo più) pensa solo ad accomodarsi da qualche parte. Dimento su DiNon è la prima volta che Diva all’attacco di Di. Altri giudizi pesanti nei giorni scorsi. «Luigi non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi. Perché il Pd dovrebbe concedergli il “diritto ...