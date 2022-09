Coppa Davis, dopo Nadal rinuncia anche Novak Djokovic (Di lunedì 5 settembre 2022) Novak Djokovic non parteciperà alla sfida di Coppa Davis contro la Spagna in programma a Valencia dal 13 al 18 settembre. Come riporta l’edizione odierna di Sportski žurnal, a dare la notizia del forfait dell’ex n.1 del mondo è stato il capitano della Serbia, Victor Troicki: “Non giocherà per motivi personali. È stato presente per la Nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può proprio. Se riusciremo ad andare avanti nel torneo potrebbe unirsi a noi a Malaga, a novembre”. anche la Spagna, ma la notizia è stata annunciata nelle scorse settimane, a Valencia non potrà disporre del proprio leader Rafa Nadal. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022)non parteciperà alla sfida dicontro la Spagna in programma a Valencia dal 13 al 18 settembre. Come riporta l’edizione odierna di Sportski žurnal, a dare la notizia del forfait dell’ex n.1 del mondo è stato il capitano della Serbia, Victor Troicki: “Non giocherà per motivi personali. È stato presente per la Nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può proprio. Se riusciremo ad andare avanti nel torneo potrebbe unirsi a noi a Malaga, a novembre”.la Spagna, ma la notizia è stata annunciata nelle scorse settimane, a Valencia non potrà disporre del proprio leader Rafa. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

