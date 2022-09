Calenda convince di più, per gli altri è un pareggio: applausometro per il leader di Azione, Letta a suo agio, Conte soltanto da remoto (Di lunedì 5 settembre 2022) CERNOBBIO I comizi sono un bagno di folla, gli appuntamenti ai gazebo un incontro ravvicinato con gli elettori, le feste di partito rito collettivo. Ma a ridosso delle elezioni l?appuntamento... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 settembre 2022) CERNOBBIO I comizi sono un bagno di folla, gli appuntamenti ai gazebo un incontro ravvicinato con gli elettori, le feste di partito rito collettivo. Ma a ridosso delle elezioni l?appuntamento...

infoitinterno : Cernobbio, a Calenda più applausi, Giorgia non convince. «Nostalgia per Draghi» - lucelucente2 : @matteorenzi Renzi pochi 'discorsi' Lei e Calenda, cercate di convince Draghi di fare il premier... Allora si, che… - Massimo_Auci : @GigiPadovani Purtroppo non ci sono molte alternative, Letta OK ma ha sbagliato alcune prese di posizione e il modo… - il_piccolo : Cernobbio, a Calenda più applausi, Giorgia non convince. «Nostalgia per Draghi» - Gazzettino : Calenda convince di più, per gli altri è un pareggio: applausometro per il leader di Azione, Letta a suo agio, Con… -