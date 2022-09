X-Men: un tweet Disney fa pensare ad un possibile annuncio riguardo l’MCU? (Di domenica 4 settembre 2022) Un probabile annuncio sugli X-Men è in arrivo la prossima settimana? Un nuovo post della Disney ce lo fa pensare. Ecco qui la teoria. X-Men: un probabile nuovo annuncio MCU in arrivo prossima settimana? Come sappiamo, i Marvel Studios hanno messo le mani sugli X-Men per la prima volta nel 2019 quando la Disney ha acquisito la 20th Century, restituendo i diritti cinematografici degli X-Men alla Marvel. Gli ultimi tre anni sono stati pieni di voci e speculazioni su come e quando gli X-Men si uniranno all’MCU. Finora, i Marvel Studios non hanno ancora fatto alcun annuncio ufficiale riguardo a un reboot degli X-Men dell’MCU. Tra l’altro, i mutanti sono stati notevolmente assenti dalla presentazione dello slate della Multiverse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Un probabilesugli X-Men è in arrivo la prossima settimana? Un nuovo post dellace lo fa. Ecco qui la teoria. X-Men: un probabile nuovoMCU in arrivo prossima settimana? Come sappiamo, i Marvel Studios hanno messo le mani sugli X-Men per la prima volta nel 2019 quando laha acquisito la 20th Century, restituendo i diritti cinematografici degli X-Men alla Marvel. Gli ultimi tre anni sono stati pieni di voci e speculazioni su come e quando gli X-Men si uniranno al. Finora, i Marvel Studios non hanno ancora fatto alcunufficialea un reboot degli X-Men del. Tra l’altro, i mutanti sono stati notevolmente assenti dalla presentazione dello slate della Multiverse ...

IleniaSalis : @PasqualeMosca8 @EnricoLetta Io non sono iscritta al PD e voterò PD, lavoro come lei, pago le tasse come lei (chiss… - GianlucaOdinson : X-Men: il tweet di Disney Plus che alimenta le speculazioni circa un possibile annuncio - archeocosa : @Carmela61403052 @disinformatico @PantaonVenesian Buongiorno. Seguo ed elargisco like con parsimonia a ciò che mi h… - Virginiavivi24 : @Dadanna4 @latwittipe Se però la hai bloccata non è opportuno che commenti i suoi tweet, men che meno insultandola.… - men_Ace : RT @_Just_Malik: Fabrizio Romano appreciation tweet ?? #DeadlineDay -