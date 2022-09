Tracce dal passato invadono un lembo di spiaggia; scoperta fuori dal comune (Di domenica 4 settembre 2022) Un caso fortuito ha fatto incontrare le Tracce di 12 mila anni fa. Gli archeologi sulle pista dei primi insediamenti sulla Terra. La ricerca di impronte dal passato fuoriescono da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 4 settembre 2022) Un caso fortuito ha fatto incontrare ledi 12 mila anni fa. Gli archeologi sulle pista dei primi insediamenti sulla Terra. La ricerca di impronte dalescono da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Deiana_Luca9 : C'è però un piccolo particolare : #Ivashka in questi mesi non ha lasciato grandi tracce di se.Non sottovalutiamo po… - lacittanews : La pista proveniente dal Sud America potrebbe riaccendere le speranze dei familiari. Un neo e una delle foto non pa… - leviticca : Ma dove si sarebbe lavato dal sangue? A casa, nei tubi di scarico, nella lavatrice, non avrebbero trovato tracce em… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Il predicatore estremista islamico Hassan Iquioussen ha fatto perdere le sue tracce dopo che la sua espulsione era stata c… - Charlotte191075 : Mentre l'economista più sottovalutato dal post covid ad oggi esercita la sua libertà di spulciare Twitter alla rice… -