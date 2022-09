Sull' Ortles un' alpinista scivola e muore Le scarpe non erano adatte

Leggi su agi

(Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Tragedia all'albae montagne dell'Alto Adige. Un'originaria della Repubblica Ceca di circa 40 anni è morta, la montagna più alta della provincia di Bolzano, dopo essere precipitata per circa cento metri. L'incidente si è verificato a circa 3.400 metri lungo la via della Forcella Coston di dentro. Ci sarebbe un errore di valutazione del percorso all'origine della tragedia. Il gruppo di sei alpinisti, tutti originari della Repubblica Ceca, era diretto ai 3.905 metri della vetta quando, anziché proseguire lungo la via normale, ha optato per risalire lungo un canalone roccioso misto ghiaccio e neve. La donna, che faceva parte della cordata, èta - secondo i soccorritori non aveva calzature adeguate per una scalata così impegnativa - precipitando nel vuoto per un ...