Sampdoria, Giampaolo: «Coperta mezza corta. Ecco perchè Winks è fuori» (Di domenica 4 settembre 2022) Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il Verona Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Dazn prima del match con il Verona. ROSA – «Ho detto che la Coperta è mezza corta perché ho i giocatori contati. Per partire ce li ho, poi vediamo cosa presenta la partita che cambia in continuazione». Winks – «Purtroppo ha fatto solo mezzo allenamento e poi ha avuto un problema. Non è condizionato, ma ha un problema di natura fisica. Deve mettersi a posto e poi potrà lavorare con noi».

