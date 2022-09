Regina Elisabetta, è allarme sulla sua salute: cosa sta succedendo in queste ore (Di domenica 4 settembre 2022) C’è allarme per le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. Come rivelano fonti ufficiali, la sovrana non sarà presente il 5 settembre per la nomina del nuovo ministro e la cerimonia del “bacio della mano”, che questa volta si svolgerà nel Castello di Balmoral. Ecco perchè. Il Giubileo di Platino si è concluso con L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 settembre 2022) C’èper le condizioni didellaII. Come rivelano fonti ufficiali, la sovrana non sarà presente il 5 settembre per la nomina del nuovo ministro e la cerimonia del “bacio della mano”, che questa volta si svolgerà nel Castello di Balmoral. Ecco perchè. Il Giubileo di Platino si è concluso con L'articolo proviene da Inews24.it.

carotamorta : RT @soff_icino: “descriviamo ma non insultiamo” christian ed il nostro capo banda e per difendere mattia andiamo contro pure alla regina el… - trending_notice : Regina Elisabetta, è allarme sulla sua salute: cosa sta succedendo in queste ore - trending_notice : Regina Elisabetta, è allarme sulla sua salute: cosa sta succedendo in queste ore - soff_icino : “descriviamo ma non insultiamo” christian ed il nostro capo banda e per difendere mattia andiamo contro pure alla regina elisabetta - betterlisten21 : RT @seguimi2022: -