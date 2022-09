Red Shoes | la recensione | l' opera prima di Carlos Eichelmann Kaiser convince con un intenso protagonista

(Di domenica 4 settembre 2022) Ladi Red: Il messicanocompie il suo esordio alla regia con il film presentato a Venezia 2022 nella sezione Orizzonti Extra. Il messicanocompie il suo debutto alla regia con il film di cui vi parliamo in questadi Zapatos Rojos (Red), presentato a Venezia 2022 nella sezione Orizzonti Extra. L'affronta tematiche come il femminicidio, i rapporti tra padre e figlia e i rimpianti legati al passato con delicatezza e sensibilità, attraverso una storia molto personale. La trama del film Al centro della storia raccontata in Zapatos rojos c'è Artemio (Eustacio Ascacio), un contadino che vive in ...

