MotoGP Misano: duello all’ultimo sangue, Bagnaia trionfa davanti a Bastianini (Di domenica 4 settembre 2022) Life&People.it MotoGP Misano Settembre 2022. Un Bagnaia da record va in scena sul circuito Marco Simoncelli vincendo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al fotofinish su un arrembante Enea Bastianini, secondo al traguardo a soli 34 millesimi di secondo. Pecco è il primo pilota nella storia della casa a vincere quattro gare di fila, colorando di rosso il circuito di Misano e il podio che consacra due Ducati e l’Aprilia di Maverick. Supremazia Ducati “È stata durissima, ma è bello essere il primo pilota Ducati a vincere quattro gare consecutive! All’inizio faticavo a trovare grip, mi scivolava molto, ma nel finale io ed Enea riuscivamo a fare tempi incredibili. Tanto che ho fatto il mio miglior giro all’ultima tornata. Alla fine ho provato a crearmi un po’ di margine di vantaggio ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 4 settembre 2022) Life&People.itSettembre 2022. Unda record va in scena sul circuito Marco Simoncelli vincendo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al fotofinish su un arrembante Enea, secondo al traguardo a soli 34 millesimi di secondo. Pecco è il primo pilota nella storia della casa a vincere quattro gare di fila, colorando di rosso il circuito die il podio che consacra due Ducati e l’Aprilia di Maverick. Supremazia Ducati “È stata durissima, ma è bello essere il primo pilota Ducati a vincere quattro gare consecutive! All’inizio faticavo a trovare grip, mi scivolava molto, ma nel finale io ed Enea riuscivamo a fare tempi incredibili. Tanto che ho fatto il mio miglior giro all’ultima tornata. Alla fine ho provato a crearmi un po’ di margine di vantaggio ...

Eurosport_IT : PECCOOOOOOOOOOOOOO ?????? Che gara a Misano: Bagnaia batte Bastianini per 34 millesimi! ????????? #MotoGP |… - SkySportMotoGP : ???? ?? PECCO, CHE SPETTACOLO! Fenomenale doppietta Ducati: Bagnaia vince davanti a uno splendido Bastianini, suo comp… - goto_motorcycle : RT @FabioDiggia49: Casco speciale Misano venti22 ?? Uno stile mai visto in MotoGP, tocco di Ornamental Conifer, che dite? Vi piace? ?? #Brain… - sportface2016 : #MotoGP, #Marquez torna in pista: lo spagnolo in sella alla #Honda nei test di #Misano - AggioValentino : Con la vittoria a Misano, Alonso López diventa il 5° pilota ad aver vinto con Speed Up insieme a Andrea Iannone, Sa… -