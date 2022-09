Moto2, Mondiale 2022: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 4 settembre 2022) La classifica piloti del Mondiale 2022 di Moto2 aggiornata. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questo Mondiale nel campionato dei giovani? 1. Augusto Fernandez (Esp) 198 punti 2. Ai Ogura (Jpn) 194 3. Aron Canet (Esp) 157 4. Celestino Vietti (Ita) 156 5. Tony Arbolino (Ita) 117 6. Joe Roberts (Usa) 115 7. Jake Dixon (Gbr) 108 8. Marcel Schrotter (Ger) 101 9. Somkiat Chantra (Tha) 100 10. Pedro Acosta (Esp) 98 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ladeldi. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questonel campionato dei giovani? 1. Augusto Fernandez (Esp) 198 punti 2. Ai Ogura (Jpn) 194 3. Aron Canet (Esp) 157 4. Celestino Vietti (Ita) 156 5. Tony Arbolino (Ita) 117 6. Joe Roberts (Usa) 115 7. Jake Dixon (Gbr) 108 8. Marcel Schrotter (Ger) 101 9. Somkiat Chantra (Tha) 100 10. Pedro Acosta (Esp) 98 SportFace.

