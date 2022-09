Friuli DOC: dall’8 all’11 settembre, a Udine i sapori e le tradizioni del Friuli (Di domenica 4 settembre 2022) Udine si prepara a inaugurare la ventottesima edizione di Friuli DOC con un programma ricco diqualità ed esteso nei contenuti. Prerogativa necessaria per una kermesse che non rappresenta soloun prodotto o un singolo settore, ma la celebrazione della cultura, delle tradizioni, dello spirito edelle eccellenze vinicole e gastronomiche di un territorio grande e variegato.L’inaugurazione, in programma il prossimo 8 settembre alle 17.30, sarà l’occasione per dare ilvia a una quattro giorni durante i quali la città offrirà ai suoi ospiti un fuoco d’artificio di opportunità disvago, studio, intrattenimento e gratificazione dei sensi.L’evento potrà contare sul volano offerto dall’eccellente performance turistica registrata in questimesi. Un risultato ottenuto anche grazie alle norme e alle iniziative legate a ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 settembre 2022)si prepara a inaugurare la ventottesima edizione diDOC con un programma ricco diqualità ed esteso nei contenuti. Prerogativa necessaria per una kermesse che non rappresenta soloun prodotto o un singolo settore, ma la celebrazione della cultura, delle, dello spirito edelle eccellenze vinicole e gastronomiche di un territorio grande e variegato.L’inaugurazione, in programma il prossimo 8alle 17.30, sarà l’occasione per dare ilvia a una quattro giorni durante i quali la città offrirà ai suoi ospiti un fuoco d’artificio di opportunità disvago, studio, intrattenimento e gratificazione dei sensi.L’evento potrà contare sul volano offerto dall’eccellente performance turistica registrata in questimesi. Un risultato ottenuto anche grazie alle norme e alle iniziative legate a ...

