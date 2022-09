Classifica Vuelta a España 2022, quindicesima tappa: Roglic recupera 15” su Evenepoel a Sierra Nevada, Mas si avvicina (Di domenica 4 settembre 2022) Remco Evenepoel ha pagato dazio sulle ultime rampe del classico arrivo in salita a Sierra Nevada e ha lasciato sul piatto 15 secondi nei confronti di Primoz Roglic, il quale ha cercato l’attacco nell’ultimo chilometro. Lo sloveno ha recuperato altro terreno nei confronti del fuoriclasse belga e ora la Classifica generale della Vuelta a España è sempre più aperta al termine della seconda settimana. Remco Evenepoel ha difeso la propria maglia roja e ora può fare affidamento su 1’34” di margine nei confronti di Primoz Roglic, che per il secondo giorno consecutivo ha recuperato sul capitano della Quick-Step e nell’ultima settimana di gara cercherà di fare saltare il banco. Terzo posto in graduatoria per lo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Remcoha pagato dazio sulle ultime rampe del classico arrivo in salita ae ha lasciato sul piatto 15 secondi nei confronti di Primoz, il quale ha cercato l’attacco nell’ultimo chilometro. Lo sloveno hato altro terreno nei confronti del fuoriclasse belga e ora lagenerale dellaè sempre più aperta al termine della seconda settimana. Remcoha difeso la propria maglia roja e ora può fare affidamento su 1’34” di margine nei confronti di Primoz, che per il secondo giorno consecutivo hato sul capitano della Quick-Step e nell’ultima settimana di gara cercherà di fare saltare il banco. Terzo posto in graduatoria per lo ...

Re_gustavo_II : #eurosportciclismo la vuelta 22 è il primo gt dove riesce a essere protagonista, 2 anni fa Evenepoul aveva qualche… - wordsandmore1 : #4settembre oltre a #MilanInter #FiorentinaJuve #LazioNapoli #ItaliaCuba #Perin #Giroud #Inzaghi #Maignan tempo per… - MichGPS : #LaVuelta22 15 tappa 148,1 km da Martos a Sierra Nevada 2 GPM. 1 GPM di 1 l’Alto del Purche. Salita di categoria Es… - DALEX911 : Vuelta 2022, tappa 14: bis di Carapaz. Evenepoel in affanno. Classifica e ordine d'arrivo - SpazioCiclismo : La nuova classifica al termine della quattordicesima tappa, che per la prima volta ha visto Remco Evenepoel in diff… -