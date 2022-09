Lazio-Napoli | le formazioni ufficiali | Kvaratskhelia dal 1?

(Di sabato 3 settembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la quinta giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Rocca e Vono, e dal quarto uomo Serra. VAR e AVAR saranno rispettivamente Fabbri e Ranghetti. Calcio d’inizio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo Fiorentina-Juventus e Milan-Inter, questo sabato di fine estate di Serie A ha in programma un altro big match tra. Entrambe sono reduci da due pareggi deludenti nell’ultimo turno rispettivamente contro Sampdoria e Lecce, e hanno subito intenzione di tornare alla vittoria. Una gara speciale quella di oggi soprattutto per Maurizio Sarri che sfiderà il suo passato. Il tecnico toscano proverà a ripetere la grande prova contro ...

DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match contro la @OfficialSSLazio ???? - OfficialASRoma : ?? Inter-Roma, sab 1/10, 18:00 ?? Roma-Napoli, dom 23/10, 20:45 ?? Roma-Lazio, dom 6/11, 18:00 ??? Date e orari dalla… - LALAZIOMIA : Napoli, Simeone: 'La Lazio è stata parte della mia famiglia' - Antonio46863622 : Intervista di insigne per Lazio-Napoli qui a Dazn (piccolo assaggio) uscirà tra qualche settimana. #lazionapoli #dazn #insigne - hannahpfc15 : Lazio v Napoli -

... le dichiarazioni dell'esterno Intervistato daStyle Radio, Sky e DAZN, è Zaccagni a parlare prima del match tra. Cosa ha detto l'esterno biancoceleste. LE ...Continua il programma del grande sabato di Serie A. Dopo e in attesa dialle 20:45 è la volta del derby di Milano. Con calcio d'inizio alle 18:00, e Inter si sfideranno nel derby della Madonnina numero 177 in Serie A. Finora 67 vittorie per i nerazzurri, 53 ...Serie A TIM | 5ª giornata Sabato 03 settembre, ore 20.45 Stadio Olimpico, Roma Arbitro: Sozza Assistenti: Rocca-Vono Quarto Uomo: Serra VAR: Fabbri A.V.A.R: ...Lo Stadio Olimpico si prepara ad un altro big match. Oggi a insidiare la squadra di Sarri ci proverà il Napoli di Spalletti che fra quattro giorni ospiterà il Liverpool in ...