Fantacalcio : Sassuolo, frattura del metatarso per Defrel: i tempi di recupero - CanaleSassuolo : Infortunio Defrel: ecco l’entità e i tempi di recupero del francese - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, dg #Sassuolo: «#Defrel si è fatto male» - sassuolonews : Defrel infortunio, l'annuncio di Carnevali: 'Altro ko in attacco' - rockett70 : RT @corsereporter: ? #Defrel resta a Reggio Emilia causa infortunio #Berardi ? #Ounas firmerà con il Lille ?? Per la volata finale l’uni… -

Quello di Domenico Berardi non è l'unicoin casa Sassuolo negli ultimi giorni: se il 10 neroverde rimarrà fermo per circa 30 ... Gregoire. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport , è ...In mediana testa a testa tra Matheus Henrique e Thorstvedt In attacco l'occorso a(tempi di recupero lunghi) rimescola le carte. Dionisi non vuole cambiare assetto e pensa alla ...Quello di Domenico Berardi non è l’unico infortunio in casa Sassuolo negli ultimi giorni: se il 10 neroverde rimarrà fermo per circa 30 giorni, Giovanni Carnevali ha annunciato anche lo stop di un alt ...Altro infortunio tra le fila del Sassuolo: si è fermato anche Gregoire Defrel, problemi in attacco per Dionisi.