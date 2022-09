GP Olanda, Qualifiche Formula 1: Verstappen primeggia in casa (Di sabato 3 settembre 2022) La prova cronometrata più importante di questo lungo weekend vestito di arancione in Formula 1 è andata ufficialmente in archivio. Dopo aver visto tutte le prove Libere, il GP Olanda ha mandato in pista anche le Qualifiche del Circus più importante delle quattro ruote. La pole position è andata al padrone di casa Max Verstappen (con annessa esplosione di gioia del pubblico olandese) che ha stacco il miglior tempo alla guida della sua Red Bull. Secondo posto per Charles Leclerc su Ferrari, mentre chiude il podio virtuale Carlos Sainz sull’altra Rossa di Maranello. Quarto posto per Lewis Hamilton su Mercedes. GP Olanda, Qualifiche: la griglia di partenza dominata da Verstappen (Credit foto – pagina Facebook Red Bull Racing)Ecco la griglia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022) La prova cronometrata più importante di questo lungo weekend vestito di arancione in1 è andata ufficialmente in archivio. Dopo aver visto tutte le prove Libere, il GPha mandato in pista anche ledel Circus più importante delle quattro ruote. La pole position è andata al padrone diMax(con annessa esplosione di gioia del pubblico olandese) che ha stacco il miglior tempo alla guida della sua Red Bull. Secondo posto per Charles Leclerc su Ferrari, mentre chiude il podio virtuale Carlos Sainz sull’altra Rossa di Maranello. Quarto posto per Lewis Hamilton su Mercedes. GP: la griglia di partenza dominata da(Credit foto – pagina Facebook Red Bull Racing)Ecco la griglia di ...

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI NELLE #FP3 ?? Russell meglio di Verstappen I tempi ? - SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - SkySportF1 : LIVE le qualifiche della #F1 a Zandvoort, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su… - autosprint : ???? #GPOlanda, qualifiche: #Verstappen in pole, ma le #Ferrari sono lì ?? - Formula1WM : #Qualifiche GP Olanda 2022: Leclerc secondo per 21 millesimi, pole a Verstappen. Perez a muro… -