DIRETTA F1, GP Olanda 2022 LIVE: Verstappen si prende la pole, Leclerc 2° per 21 millesimi! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 16.15 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 16.12 Chiaramente la Red Bull vola e Verstappen sarà il grande favorito domani. Tuttavia la Ferrari, a differenza di Spa, su questa pista sembra in grado di giocarsela. Servirà una strategia aggressiva, ormai la Rossa non ha più nulla da perdere. 16.11 pole-position n.17 in carriera per Max Verstappen. A Zandvoort gli olandesi sono in festa, ma la gara è domani. 16.10 Il testacoda di Perez ha impedito a Hamilton, Russell e tutti i piloti che sopraggiungevano di migliorarsi, perché è stata esposta la bandiera gialla. Le Ferrari e Verstappen erano già passati. 16.09 Peccato per Leclerc, che ha commesso un errore nel ...

