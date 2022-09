Calenda e Renzi abbracciati sul palco di Milano, ma tra gli elettori di Iv e Azione la diffidenza è reciproca: “Futuro insieme? Fino al 25 di sicuro…” (Di sabato 3 settembre 2022) Al Superstudio di Milano Carlo Calenda e Matteo Renzi sono saliti per la prima volta insieme su un palco per lanciare la campagna elettorale dell’unione Azione-Italia Viva. I due leader hanno spiegato il nuovo progetto politico davanti a migliaia di persone. Non tutti però sembrano avere fiducia sul Futuro della coppia. “Fa un effetto strano – spiega un elettore Renziano – per adesso è solo una scommessa, dopo il 25 settembre vedremo se sarà realtà”. Ma anche tra gli attivisti di Calenda c’è stupore: “Fa strano perché vedevo Renzi come una cosa passata e invece…”. L’evento si apre con l’inno italiano in una sala gremita. Un centinaio di persone rimaste fuori prova a entrare spingendo sul cordone di sicurezza mentre sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Al Superstudio diCarloe Matteosono saliti per la prima voltasu unper lanciare la campagna elettorale dell’unione-Italia Viva. I due leader hanno spiegato il nuovo progetto politico davanti a migliaia di persone. Non tutti però sembrano avere fiducia suldella coppia. “Fa un effetto strano – spiega un elettoreano – per adesso è solo una scommessa, dopo il 25 settembre vedremo se sarà realtà”. Ma anche tra gli attivisti dic’è stupore: “Fa strano perché vedevocome una cosa passata e invece…”. L’evento si apre con l’inno italiano in una sala gremita. Un centinaio di persone rimaste fuori prova a entrare spingendo sul cordone di sicurezza mentre sul ...

matteorenzi : Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Po… - elenabonetti : Qui il mio intervento per il lancio della campagna elettorale con Matteo Renzi e Carlo Calenda. #ItaliaSulSerio… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - LelloEsposito5 : RT @cristianocarocc: #Renzi e #Calenda insieme? Due debolezze non fanno una forza! - kaemax70 : RT @RistagnoAnna: Arriva un nuovo partito repubblicano, liberale ed europeo per l’Italia -