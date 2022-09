Tutto pronto per l’edizione2022 di “Jazz on Capaccio” (Di venerdì 2 settembre 2022) Jazz On Capaccio è il festival che accende i riflettori sulla musica Jazz con quattro serate, nella meravigliosa location del Belvedere Panoramico di Piazza Tempone. A salire sul palco ci saranno artisti che hanno fatto di questo suono intenso e vibrante, un eterno movimento. Il comune di Capaccio Paestum in collaborazione con l’ agenzia Nientedimeno Unconventional, che cura la direzione artistica e l’organizzazione, presenta la seconda edizione di Jazz On Capaccio che si terrà il 2, 3, 4 e 5 settembre 2022 a piazza Tempone capoluogo del centro storico. Quest’anno, oltre agli artisti selezionati per il festival, saliranno sul palco 4 gruppi spalla scelti mediante la campagna social partita in agosto sui canali online del festival. La rassegna prenderà il via venerdì 2 settembre con ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 settembre 2022)Onè il festival che accende i riflettori sulla musicacon quattro serate, nella meravigliosa location del Belvedere Panoramico di Piazza Tempone. A salire sul palco ci saranno artisti che hanno fatto di questo suono intenso e vibrante, un eterno movimento. Il comune diPaestum in collaborazione con l’ agenzia Nientedimeno Unconventional, che cura la direzione artistica e l’organizzazione, presenta la seconda edizione diOnche si terrà il 2, 3, 4 e 5 settembre 2022 a piazza Tempone capoluogo del centro storico. Quest’anno, oltre agli artisti selezionati per il festival, saliranno sul palco 4 gruppi spalla scelti mediante la campagna social partita in agosto sui canali online del festival. La rassegna prenderà il via venerdì 2 settembre con ...

