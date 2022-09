Sonia Bruganelli: 'Io e Paolo Bonolis dormiamo in case separate, è il segreto per restare insieme' (Di venerdì 2 settembre 2022) Sonia Bruganelli svela il segreto del suo matrimonio con Paolo Bonolis : dormire in camere separate . Anzi, a breve addirittura in due case diverse . L'opinionista del Gf Vip lo ha raccontato in un'... Leggi su leggo (Di venerdì 2 settembre 2022)svela ildel suo matrimonio con: dormire in camere. Anzi, a breve addirittura in duediverse . L'opinionista del Gf Vip lo ha raccontato in un'...

zazoomblog : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno ancora insieme? Matrimonio finito? «Viviamo in palazzi separati» ultime new… - simonefurlan1 : RT @elvira_serra: La gavetta con Moccia che la faceva piangere, la sindrome del nido vuoto ora che i figli che crescono. Un marito ingombra… - telodogratis : Sonia Bruganelli: “Io e Paolo? Vivremo in palazzi separati” e si divideranno le figlie - blogtivvu : Lo sapevi che Sonia Bruganelli è stata opinionista di un altro reality? “GF Vip, tutta un’altra storia!” #gfvip - ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli confida: “Io e Bonolis? Dormiamo in case separate” #02Settembre #Gossip #Gossipitaliano… -