Roma, a 17 anni già ladro e pusher: vede i Carabinieri e cerca di scappare, poi li aggredisce (Di venerdì 2 settembre 2022) Prima ha cercato di sfuggire al controllo, poi ha spintonato i Carabinieri e ha cercato, con tutte le sue forze, di trovare una via di fuga. Senza riuscirci perché lui, un 17enne di Zagarolo, con non poche difficoltà è stato fermato, perquisito e trovato con droga e contanti. Questo è quello che è successo nella notte appena trascorsa, poco prima dell'una, nei pressi della stazione Termini, in via Giolitti: qui il giovane, con il suo atteggiamento, ha insospettito i militari. Che hanno deciso di fermarlo per un controllo, che doveva essere di quelli di routine. Aveva un Daspo da rispettare Il giovane, che da Zagarolo era arrivato a Roma (alla stazione Termini), alla vista dei Carabinieri ha cercato di fuggire, ha opposto resistenza. E ha spintonato i militari. Ma è stato bloccato e ...

