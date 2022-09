Paura nella notte a Montoro, auto in sosta in fiamme (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino nella notte appena trascorsa, sono intervenuti a Montoro, alla frazione Banzano in via Panoramica, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellinoappena trascorsa, sono intervenuti a, alla frazione Banzano in via Panoramica, per un incendio che ha interessato un’vettura in. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RVarrasso : Buongiorno a tutti quanti, a chi sta guardando avanti, a chi si immerge nella lettura e a chi combatte la sua paura... - anteprima24 : ** Paura nella notte a #Montoro, auto in sosta in fiamme ** - cesarefdd : @GrPuffo Non capisco: se su tweet dici di essere protetto dall'anonimato, come fai a dire che qui togli la maschera… - ottopagine : Paura nella notte, auto in fiamme a Montoro #Montoro - BonomiAllegra : RT @ChanceGardiner: Dr. James Olsson: Ho visto persone nella mia famiglia che amavo e ammiravo, comportarsi in modo stupido e isterico, seg… -