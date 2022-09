Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2022: Artoni-Allegranti secondi dopo la style, i Walgode in testa (Di venerdì 2 settembre 2022) Succede tutto come previsto nella style delle coppie di danza, segmento che ha contrassegnato la terza giornata dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena per la prima volta nella storia della disciplina ad Andorra. dopo la prima parte di gara infatti a centrare la leadership nella massima categoria sono stati Ana e Pedro Walgode, reduci dalla vittoria al foto finish dei World Games. I danzatori lusitani hanno fatto perno sulla qualità degli elementi presentati e sulla superiorità nelle components, convincendo la giuria in particolare nella splendida sequenza non in presa, chiamata di livello 3 ma premiata con +3 da quattro giudici su cinque. Di particolare bellezza anche il sollevamento combinato, di livello ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Succede tutto come previsto nelladelle coppie di danza, segmento che ha contrassegnato la terza giornata dei Campionatidi, quest’anno in scena per la prima volta nella storia della disciplina ad Andorra.la prima parte di gara infatti a centrare la leadership nella massima categoria sono stati Ana e Pedro, reduci dalla vittoria al foto finish dei World Games. I danzatori lusitani hanno fatto perno sulla qualità degli elementi presentati e sulla superiorità nelle components, convincendo la giuria in particolare nella splendida sequenza non in presa, chiamata di livello 3 ma premiata con +3 da quattro giudici su cinque. Di particolare bellezza anche il sollevamento combinato, di livello ...

