Niente Domenica IN Show: Mara Venier concentrata sul pomeriggio (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 9 settembre ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Domenica IN e Mara Venier svelerà quelle che sono le novità in vista della prossima edizione del programma. DavideMaggio.it ha anticipato però che la conduttrice, sarà impegnata solo nel pomeriggio. Salta infatti lo Show che era previsto in prime time. Dopo il successo di Domenica IN Show , la puntata speciale pensata per salutare una stagione di grandi numeri del programma pomeridiano di Rai 1, Coletta aveva pensato di regalare altro spazio in prime time a Mara Venier e di fare anche un gradito regalo al pubblico, che tanto aveva apprezzato. In sede di presentazione di palinsesti, per la nuova stagione, a giugno, si era parlato della prima serata e di alcuni appuntamenti ...

