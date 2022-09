Lunghe file di auto per ricevere casse d'acqua in Mississippi (Di venerdì 2 settembre 2022) Lunghe file di auto per ricevere casse di acqua in bottiglia distribuita dalla Guardia Nazionale a Jackson, in Mississippi, mentre la capitale dello Stato del Sud degli Stati Uniti si trova da 5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022)diperdiin bottiglia distribuita dalla Guardia Nazionale a Jackson, in, mentre la capitale dello Stato del Sud degli Stati Uniti si trova da 5 ...

Chiarads79 : @EnricoLetta @PD_Lombardia @PdMilano @SilviaRoggiani @Vpeluffo @CottarelliCPI @pdnetwork @sandrazampa… - Nazione_Massa : L’odissea di una raccomandata in viaggio da Firenze a Massa Quasi due mesi e lunghe file alle poste per ritirare u… - PattiGiuliani : [Chengdu, Sichuan, blackout continuo] Poiché i veicoli elettrici non possono essere ricaricati a casa, lunghe file… - TE3NAG3D1RTBAG : @onlythesxwalls @jjustaggirl non so se mi sono spiegata ma in sintesi è piccolo e le file di persone soni più lunghe rispetto a lui - italiano967 : ?????? Le perdite delle Forze armate ucraine nella 'controritirata' a Kherson sono enormi: a Nikolaev ci sono lunghe… -