Juve | l’erede di Chiellini può attendere | il colpo del 2023

(Di venerdì 2 settembre 2022) Lantus guarda già all’anno prossimo per puntellare la sua difesa: iltop delè già in agenda Alla fine di un mercato frenetico, scoppiettante, denso di colpi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

serieB123 : SerieB Brescia, ecco l’erede di Cistana: arriva l’ex Juve - danilo_cara : @CarloAl87550029 @FrancisJUnder12 @PauDybala_JR Dybala doveva diventare l'erede di Del Piero alla Juve e di Messi i… - LucaC_01 : @manuettori__ Vabbè lui ha numeri ottimi per avere 22 anni, Ibra sarebbe andato alla Juve l’anno dopo a 23. Per me… - salxber : @juve_canal #Vlahovic l’erede di #Dybala #JuventusRoma - tucometichiami : RT @JPeppp: - Koulibaly 99% Juve - Arthur 100% Valencia - Zaniolo già a Torino - Pau Torres erede di Chiellini - L'agente di SMS ha un acc… -

Calcio mercato web

E, come riportato da As ,di Pinturicchio è in prova con il Getafe . Formatosi nell' Accademia dellaa Los Angeles , il ragazzo quindicenne si sta allenando con la squadra cadetti del ...E magari molti speravano anche di aver in casa quello che era già stato ribattezzatodi Alex Sandro. Le cose, è evidente, non sono andate in questa maniera. E dopo'esperienza negativa con ... Sorpresa Juve: l’erede di Alex Sandro dalla Serie A