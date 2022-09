Finché segnava 50 gol all’anno, gli allenatori sopportavano tutto di Ronaldo. Con 24, è diverso (Di venerdì 2 settembre 2022) Su Marca, Carlos Carpio si aggiunge all’elenco dei tanti che nell’ultimo mercato hanno demolito Cristiano Ronaldo, ridottosi, con Mendes, ad elemosinare un posto in una squadra impegnata in Champions finendo per ricevere tutti no e dunque per restare al Manchester United. “Non è stato uno spettacolo edificante vedere fino a che punto è capace di spingersi uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi per giocare qualche altra partita di Champions League che lo avrebbe aiutato a ingrassare le sue statistiche personali. Per raggiungere il suo obiettivo, non gli sarebbe importato di ignorare il Manchester United, uno dei club più speciali della sua carriera e dove ha fatto il salto nell’élite mondiale e nel Real Madrid. Ma nessuno può essere sorpreso da questo perché Cristiano è sempre stato così: lui sopra tutto e tutti”. Finché ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Su Marca, Carlos Carpio si aggiunge all’elenco dei tanti che nell’ultimo mercato hanno demolito Cristiano, ridottosi, con Mendes, ad elemosinare un posto in una squadra impegnata in Champions finendo per ricevere tutti no e dunque per restare al Manchester United. “Non è stato uno spettacolo edificante vedere fino a che punto è capace di spingersi uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi per giocare qualche altra partita di Champions League che lo avrebbe aiutato a ingrassare le sue statistiche personali. Per raggiungere il suo obiettivo, non gli sarebbe importato di ignorare il Manchester United, uno dei club più speciali della sua carriera e dove ha fatto il salto nell’élite mondiale e nel Real Madrid. Ma nessuno può essere sorpreso da questo perché Cristiano è sempre stato così: lui soprae tutti”....

