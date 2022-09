Dl Aiuti Bis: i soldi non bastano e gli aiuti in bolletta potrebbero saltare (Di venerdì 2 settembre 2022) La coperta è troppo corta. Era ampiamente prevedibile ed è successo. L’aumento esponenziale del prezzo dell’energia con il gas alle stelle e il caro carburante fa sì che i 15 miliardi previsti dal Decreto aiuti Bis – colpo di coda del Governo Draghi per sostenere aziende e famiglie – siano decisamente troppo pochi per coprire tutte le voci di spesa stanziate. Il servizio Bilanci del Senato ha più volte tirato la giacchetta al Tesoro richiedendo di verificare la congruità degli stanziamenti alla luce del nuovo scenario, ma nulla è stato fatto e ora che il Senato ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 115/2022 (Decreto aiuti-bis) recante «misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» tutti i nodi tornano al pettine. Tradotto in soldoni: se il ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 settembre 2022) La coperta è troppo corta. Era ampiamente prevedibile ed è successo. L’aumento esponenziale del prezzo dell’energia con il gas alle stelle e il caro carburante fa sì che i 15 miliardi previsti dal DecretoBis – colpo di coda del Governo Draghi per sostenere aziende e famiglie – siano decisamente troppo pochi per coprire tutte le voci di spesa stanziate. Il servizio Bilanci del Senato ha più volte tirato la giacchetta al Tesoro richiedendo di verificare la congruità degli stanziamenti alla luce del nuovo scenario, ma nulla è stato fatto e ora che il Senato ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 115/2022 (Decreto-bis) recante «misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» tutti i nodi tornano al pettine. Tradotto in soldoni: se il ...

