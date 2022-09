Diamond League 2022 | Vallortigara settima nell’alto | ottava posizione per Desalu nei 200 metri

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 settembre 2022) Questa sera è andato in scena il “Memorail Van Damme” a Bruxelles, valido per la dodicesima tappa di. Un evento importante per molti atleti, essendo l’ultima occasione per provare a qualificarsi alle finali di Zurigo. In chiave azzurra ottavo posto per Tobia Bocchi, con la misura di 16.30, nella gara del salto triplo vinta dal cubano Martinez, davanti a Zango e Dos Santos.invece per Elena, che si è stoppata alla misura di 1.91. La gara ha visto la vittoria dell’ucraina Mahuchikh, con 2.05, davanti alle australiane Patterson e Olyslagers. Nei 200piani poi Faustoha chiuso ottavo, in 21.09, nella gara vinta dall’americano Knighton in 20.07. Alle sue spalle il dominicano Ogando e il ...