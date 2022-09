Villa Castelli Brindisi | uccide la ex compagna e poi si suicida

Open_gol : L’agguato a colpi di pistola e l’impiccagione - GiuseppePiscopo : RT @LaGazzettaWeb: Villa Castelli, una donna uccisa a colpi di fucile dall'ex compagno - giuseppe_alto : Un nuovo femminicidio si è consumato in provincia di Brindisi giovedì 1° settembre. Una 47enne è stata uccisa dall'… - interrisnews : E' il 40esimo #femminicidio in Italia da inizio anno #1settembre #brindisi -

Un 52enne di(Brindisi), Vito Sussa, ha sparato e ucciso la sua ex compagna, una 46enne, Giuseppina Fumarola, e si è impiccato. È accaduto questa mattina attorno alle 7. Stando a quanto apprende ...commenta Una donna di 47 anni è stata uccisa a colpi di fucile a(Brindisi) dal suo ex compagno, di 52 anni, che poi si è suicidato impiccandosi nella propria abitazione. La donna stava andando a lavorare in un'azienda tessile quando l'uomo l'ha ...Tragedia questa mattina presto nel brindisino. Una donna, Giuseppina Fumarola di 47 anni è stata uccisa questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno Vito Sussa, che è stato poi ...Uccisa mentre andava a lavorare. Così una donna di 47 anni, Giuseppina Fumarola, è stata uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex ...