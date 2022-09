Ultime Notizie Roma del 01-09-2022 ore 15:10 (Di giovedì 1 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì primo settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno energetica per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel caso la Lucia sospendesse completamente l’invio di gas ci sarebbe un buco di 4 miliardi di metri cubi che però si scrive scoperto anche dagli stoccati nazionali al 80% Quindi se dovessero mancare 4 miliardi e tutti hanno tutti incidenti sull’ industria vorrebbe dire spegnere quasi un quinto dell’Industria italiana motivo per cui Spiega ancora buona me dobbiamo pensare c’è male o peggiori ad Adelfia di razionamento con una scelta politica su cui ti diamo grande responsabilità perché spegnere il sistema industriale significa mettere a rischio migliaia di imprese e posti del governo Cerca soluzioni in vista dell’imminente autunno termosifoni a piedi per un’ora in meno a partire da ottobre con un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 settembre 2022)dailynews radiogiornale giovedì primo settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno energetica per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel caso la Lucia sospendesse completamente l’invio di gas ci sarebbe un buco di 4 miliardi di metri cubi che però si scrive scoperto anche dagli stoccati nazionali al 80% Quindi se dovessero mancare 4 miliardi e tutti hanno tutti incidenti sull’ industria vorrebbe dire spegnere quasi un quinto dell’Industria italiana motivo per cui Spiega ancora buona me dobbiamo pensare c’è male o peggiori ad Adelfia di razionamento con una scelta politica su cui ti diamo grande responsabilità perché spegnere il sistema industriale significa mettere a rischio migliaia di imprese e posti del governo Cerca soluzioni in vista dell’imminente autunno termosifoni a piedi per un’ora in meno a partire da ottobre con un ...

