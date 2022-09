LeoVenez : RT @lucianocapone: Il presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil Ravil Maganov, il secondo colosso petrolifero russo dopo Rosnef… - scurpan : RT @lucianocapone: Il presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil Ravil Maganov, il secondo colosso petrolifero russo dopo Rosnef… - Rossana44792035 : RT @lucianocapone: Il presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil Ravil Maganov, il secondo colosso petrolifero russo dopo Rosnef… - CanzioDusi : RT @lucianocapone: Il presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil Ravil Maganov, il secondo colosso petrolifero russo dopo Rosnef… - LatrBerserkr : RT @jacopo_iacoboni: Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera Lukoil, Ravil Maganov, è morto dopo essere… -

Il presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil,, si è suicidato mentre si trovava ricoverato al Central Clinical Hospital a ovest di Mosca. Lo hanno riferito giovedì alla Tass le forze dell'ordine. "Il capo del consiglio di ...di Redazione Onlineè precipitato da una finestra al sesto piano di un ospedale di Mosca: è il presidente del Consiglio di amministrazione di Lukoil, la seconda società di produzione petrolifera della ... Ravil Maganov, vice presidente di Lukoil, è morto dopo essere caduto dalla finestra di un ospedale Ravil Maganov, chairman of Russia's second-largest oil producer Lukoil, died on Thursday after falling from a hospital window in ...Maganov had worked in Lukoil since 1993, shortly after the company’s inception, and had overseen its refining, production and exploration, becoming chairman in 2020. His brother Nail is the head of ...