"Problemi di salute". Arisa annulla il concerto, l'annuncio spaventa i fan (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 14 giugno è iniziato il tour di Arisa, “Ero Romantica Little Summer Tour”, in giro per l'Italia: purtroppo, però, un problema di salute ha costretto la cantante a fermarsi per qualche giorno. Con una nota ufficiale condivisa dalla pagina “International Music and Arts”, che si occupa della produzione e organizzazione dell'evento, e poi anche con alcune Instagram stories della stessa Arisa, è stato comunicato che l'evento a Velletri, in provincia di Roma e in programma per il 2 settembre in piazza Cairoli, verrà annullato. "L'artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”, si legge. La pro loco di Velletri sul proprio profilo Facebook parla addirittura di un intervento chirurgico al quale la cantante si sarebbe sottoposta, o si dovrebbe sottoporre. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 14 giugno è iniziato il tour di, “Ero Romantica Little Summer Tour”, in giro per l'Italia: purtroppo, però, un problema diha costretto la cantante a fermarsi per qualche giorno. Con una nota ufficiale condivisa dalla pagina “International Music and Arts”, che si occupa della produzione e organizzazione dell'evento, e poi anche con alcune Instagram stories della stessa, è stato comunicato che l'evento a Velletri, in provincia di Roma e in programma per il 2 settembre in piazza Cairoli, verràto. "L'artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di”, si legge. La pro loco di Velletri sul proprio profilo Facebook parla addirittura di un intervento chirurgico al quale la cantante si sarebbe sottoposta, o si dovrebbe sottoporre. ...

