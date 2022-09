Ozzy Osbourne: “Ho smesso con gli acidi dopo una bella chiacchierata di un’ora con un cavallo” (Di giovedì 1 settembre 2022) Ozzy Osbourne ha condotto in passato una vita di eccessi. Su questo non c’è mistero. In una recente intervista lo storico frontman dei Black Sabbath ha parlato del suo rapporto con gli acidi e su come ha deciso di non prenderli più. La sua vita non è certo un esempio per i tanti ragazzi e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Black Sabbath e Grammy: la reunion Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione El Chapo Junior feat Touché, il nuovo singolo intitolato “Narghilè” Ozzy Osbourne ha il Covid, la moglie Sharon: “Sono molto preoccupata” Maneskin, i medici chiedono di rinviare il concerto al Circo Massimo per i troppi contagi Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 1 settembre 2022)ha condotto in passato una vita di eccessi. Su questo non c’è mistero. In una recente intervista lo storico frontman dei Black Sabbath ha parlato del suo rapporto con glie su come ha deciso di non prenderli più. La sua vita non è certo un esempio per i tanti ragazzi e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Black Sabbath e Grammy: la reunion Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione El Chapo Junior feat Touché, il nuovo singolo intitolato “Narghilè”ha il Covid, la moglie Sharon: “Sono molto preoccupata” Maneskin, i medici chiedono di rinviare il concerto al Circo Massimo per i troppi contagi

