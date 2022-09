Omicidio Beppe Alfano, la figlia Sonia: "Confermata la verità sul mandante" (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - La Corte d'Appello di Reggio Calabria - presidente Leonardo, a latere, Trapani e Jacinto - ha depositato i motivi della sentenza con cui lo scorso 31 marzo aveva rigettato la richiesta di revisione del processo proposta dal mandante dell'Omicidio del giornalista Giuseppe Alfano, il boss mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Gullotti, condannato definitivamente a 30 anni di reclusione il 22 marzo del 1999. La famiglia Alfano è assistita dall'avvocato Fabio Repici. "La sentenza dei giudici di Reggio Calabria conforta - ha detto all'AGI Sonia Alfano, figlia del coraggioso giornalista - e conferma una verità giudiziaria su Gullotti nella veste di mandante". Infatti, si legge nella sentenza dei magistrati reggini, "le nuove ... Leggi su agi (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - La Corte d'Appello di Reggio Calabria - presidente Leonardo, a latere, Trapani e Jacinto - ha depositato i motivi della sentenza con cui lo scorso 31 marzo aveva rigettato la richiesta di revisione del processo proposta daldell'del giornalista Giuseppe, il boss mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Gullotti, condannato definitivamente a 30 anni di reclusione il 22 marzo del 1999. La famigliaè assistita dall'avvocato Fabio Repici. "La sentenza dei giudici di Reggio Calabria conforta - ha detto all'AGIdel coraggioso giornalista - e conferma unagiudiziaria su Gullotti nella veste di". Infatti, si legge nella sentenza dei magistrati reggini, "le nuove ...

