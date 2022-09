No, Macron non ha consigliato ai cittadini francesi di preparare un kit d’emergenza (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post intitolato: «Macron: “È FINITA L’ERA DELL’ABBONDANZA, ORA HA INIZIO L’ERA DELLE EMERGENZE”: IL GOVERNO FRANCESE PUBBLICA IL KIT DI SOPRAVVIVENZA». Secondo l’autore del post, il governo francese avrebbe predisposto un kit d’emergenza «per preparare i cittadini francesi» che comprenderebbe l’individuazione di un punto d’incontro prestabilito, la preparazione di «una borsa dei medicinali e un elenco di numeri di emergenza», la costruzione di «un piano di emergenza personalizzato per la tua famiglia e il quartiere» e il consiglio di inserire nello zaino «acqua, un kit di attrezzi multiuso, una torcia, barrette energetiche, una radio, una copia delle chiavi di casa e della macchina, un passaporto, un telefonino e carta di credito». Nel post ... Leggi su facta.news (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post intitolato: «: “È FINITA L’ERA DELL’ABBONDANZA, ORA HA INIZIO L’ERA DELLE EMERGENZE”: IL GOVERNO FRANCESE PUBBLICA IL KIT DI SOPRAVVIVENZA». Secondo l’autore del post, il governo francese avrebbe predisposto un kit«per» che comprenderebbe l’individuazione di un punto d’incontro prestabilito, la preparazione di «una borsa dei medicinali e un elenco di numeri di emergenza», la costruzione di «un piano di emergenza personalizzato per la tua famiglia e il quartiere» e il consiglio di inserire nello zaino «acqua, un kit di attrezzi multiuso, una torcia, barrette energetiche, una radio, una copia delle chiavi di casa e della macchina, un passaporto, un telefonino e carta di credito». Nel post ...

